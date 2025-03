Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/Landrat stellt Kriminalitätszahlen 2024 vor - Medienvertreter herzlich eingeladen

Coesfeld (ots)

Am 12.03.2025 stellt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 im Kreis Coesfeld vor. Unterstützt wird er dabei durch den Abteilungsleiter Polizei, Thomas Eder, sowie den Direktionsleiter Kriminalität, Peter Lehmann. Interessierte Medienvertreter sind herzlich zur Pressekonferenz am Mittwoch (12.03.) um 08:30 Uhr eingeladen. Diese findet im Polizeidienstgebäude in Coesfeld an der Daruper Straße 7 statt. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei Coesfeld per E-Mail an pressestelle.coesfeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02541/14-290 gebeten.

