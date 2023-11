POL-COE: Coesfeld, Gescher/ Polizei sucht vermisste Mädchen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben von einem Renault Captur vier Reifen samt Felgen gestohlen. Das Auto stand auf dem Gelände eines Autohauses an der Münsterstraße, an der Grenze zum Gemarkenweg. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr am Samstag (18.11.23) und 7.30 Uhr am Montag (20.11.23). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

