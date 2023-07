POL-COE: Bad Homburg, Lüdinghausen/ Vermisstensuche der Kriminalpolizei in Bad Homburg - 58-jähriger Mann aus Klinik vermisst

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (06.07.23) in eine Bäckerei an der Coesfelder Straße in Holtwick eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch (05.07.23) und 4.15 Uhr am Donnerstag (06.07.23) hebelten die Täter eine Tür auf. Nach derzeitigem Stand haben die Einbrecher nichts gestohlen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um ...

