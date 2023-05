Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 26-jährigen Frau

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht weiterhin nach einer 26-jährigen Frau. Bereits am gestrigen Tage (16.05.2023) führte die Polizei Coesfeld eine große Suchaktion insbesondere in einem Waldgebiet (Roruper Holz) nach der Person durch - bislang ohne Erfolg. Die Suchmaßnahmen dauern an.

Laut Angehörigen ist sie bereits am Freitag, 12.05.2023 letztmalig an der B525 an dem genannten Waldstück gesehen worden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 26-Jahre alt - ca. 1,70m groß - auffallend schlanke Statur - sehr kurze dunkle Haare

Sie hatte einen dunklen Rucksack bei sich. Am Freitag trug sie ein beige/braun gestreiftes Shirt und eine dunkle Cargohose. Da sie Wechselbekleidung mit sich führte, kann die Gesuchte inzwischen auch anders gekleidet sein.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 26-Jährigen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell