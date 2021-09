Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Raiffeisenstraße

Zweiradfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 27.09.2021, gegen 21.00 Uhr, den am Fahrbahnrand der Raiffeisenstraße in Ascheberg geparkten grauen Ford einer 53-jährigen Aschebergerin und flüchtete. Nach Lage der Spuren dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein (motorisiertes) Zweirad handeln.

Die Beschädigungen des Fords befinden sich im Frontbereich.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

