Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, L844/Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Coesfeld (ots)

Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Senden ist am Dienstag (08.06.21) gestürzt. Gegen 16.10 Uhr befuhr er die L844 in Richtung Appelhülsen. Nach einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L844 gesperrt.

