Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Ermener Straße/Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt wurde ein 73-jähriger Motorradfahrer aus Nordkirchen am Dienstag (08.06.21) in Nordkirchen. Gegen 13.15 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Nottuln die Ermener Straße. An der Kreuzung zur Münsterstraße wollte sie nach links in Richtung Bundesstraße 58 abbiegen. Zeitgleich war der 73-Jährige auf der Münsterstraße aus Südkirchen kommend unterwegs und wollte links in die Ermener Straße einfahren. Beim Abbiegen stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Transport des Motorradfahrers in ein Krankenhaus erfolgte jedoch mit einem Rettungswagen. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreuzung komplett gesperrt.

