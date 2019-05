Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel/ Unter Drogen am Steuer

Coesfeld (ots)

Mit der inzwischen bekannten Folge von 500 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot und zwei "Punkten in Flensburg" endet die Kontrolle eines 40-jährigen Autofahrers aus Coesfeld am Mittwochnachmittag, 29.05.2019 um 14.40 Uhr in Goxel. Nach positivem Drogentest veranlassten die Polizisten eine Blutprobe. Sollte der Mann schon eine Voreintragung wegen Drogen am Steuer haben, verdoppelt sich das Bußgeld und das Fahrverbot verdreifacht sich.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell