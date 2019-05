Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, An der Kolvenburg/ Radlader-Scheiben zerstört

Coesfeld (ots)

Auf einer Baustelle an der Straße An der Kolvenburg in Billerbeck sind Heck- und Seitenscheiben eines Radladers zerstört worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Tatzeit: zwischen Samstag (4. Mai, 13 Uhr) und Montagmorgen (7.10 Uhr). Zeugenhinweise: 02541/140

