Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kreuzweg/ Alkoholfahrt gestoppt

Coesfeld (ots)

Offensichtlich betrunken hatte sich ein 57-jähriger Dülmener am frühen Montagmorgen (29. April, 1.15 Uhr) auf einem Parkplatz am Kreuzweg in Dülmen ans Steuer seines VW Passat gesetzt und ein auffälliges Rangiermanöver hingelegt. Unter anderem überfuhr er ein (unbepflanztes) Blumenbeet. Bei der Kontrolle entging Polizeibeamten der Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes nicht. Ein Test bestätigte den Verdacht deutlich. Auf der Wache entnahm eine Ärztin dem Dülmener zwei Blutproben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren.

