Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bundesstraße 58/ Seniorin stürzt mit E-Bike

Coesfeld (ots)

Eine 84-jährige Lüdinghauserin ist am Dienstag (9. April) gegen 13.30 Uhr bei einem Unfall auf der B58 in Lüdinghausen, Nähe Einmündung Ascheberger Straße, verletzt worden. Sie wollte die Bundesstraße von einem Radweg kommend auf ihrem E-Bike überqueren und touchierte dabei das Heck eines vorbeifahrenden Wagens einer 49-Jährigen aus Velen. Die Seniorin stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell