Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Biete/ Diebstahl aus Rohbau

Coesfeld (ots)

Vermtlich durch eine Fensteröffnung gelangten Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 28.03.2019, 18.15 Uhr und Montagmorgen, 01.04.2019, 09.30 Uhr in einen Rohbau an der Biete in Ascheberg. Im Gebäudeinnern brachen sie zwei Bautüren auf und stahlen Werkzeuge zweier Firmen aus Altenberge und Münster. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei dem Diebesgut um drei Kabeltrommeln, zwei LED-Strahler und je einen Heizlüfter, Stichsäge Hitachi und Akku-Schrauber Makita. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

