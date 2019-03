Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/ Zwei Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Eversumer Straße/K26 sind am Freitag (29. März) gegen 7.30 Uhr ein Olfener (71) und ein Selmer (40) verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser. Die Autos der beiden mussten abgeschleppt werden. Die Straßen waren kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

