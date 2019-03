Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bahnhofsweg/ Einbruchversuch an Schule

Coesfeld (ots)

Einbruchversuch an der Profilschule Ascheberg. Unbekannte haben am Donnerstag (28. März) im Zeitraum zwischen 17 und 22 Uhr versucht, die Eingangstür zum Gebäude 1 sowie die Seitentür zum Gebäude 2 aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Zeugenhinweise: 02591/7930

