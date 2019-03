Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Stiftsstraße

Versuchter Einbruch in Optikergeschäft

Coesfeld (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in das Geschäft eines Optikers kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Im Zeitraum von 18.30 bis 08.45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter eine Seitentür aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

