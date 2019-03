Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Kirchplatz/ Peugeot beschädigt

Coesfeld (ots)

Der schwarze Peugeot 3008 eines Nordkircheners ist am Dienstag (19. März) auf dem Parkplatz am Kirchplatz Südkirchen von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden, der Unfallflucht beging. Zeitraum: zwischen 9 Uhr und 9.40 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell