Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bischofsmühle - Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 08.03.19, 17:00 Uhr - Samstag, 09.03.19, 18:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus auf der Bischofsmühle in Coesfeld ein. Anschließend durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und entfernten sich anschließend vom Tatort. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht geklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/ 140, zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld