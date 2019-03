Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Bergflagge

Transporter mit Anhänger beschädigt Straomkasten - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Samstag, gegen 10.35 Uhr, beschädigte ein unbekannter Führer eines Mercedes Vito, Farbe grau/silber einen Stromkasten an der Bergflagge, in dem der Mercedes-Fahrer mit dem mitgeführten Anhänger während der Vorbeifahrt den Stromkasten streifte. Der Stromkasten wurde dadurch aus der Verankerung gerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt nach kurzem Bremsen fort, ohne seinen Unfallanschlusspflichten nachzukommen.

