Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Stadtgebiet

Zwei Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen brachen unbekannte Täter am Sonntag in Wohnhäuser ein. In der Zeit von 09.15 bis 22.30 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür eines Einfamilienwohnhauses an der Bodelschwinghstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. In eine Erdgeschosswohnung an der Von-Vincke-Straße gelangten die Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster. Dieser Einbruch ereignete sich im Zeitraum von 16.30 bis 21.30 Uhr. Hier stahlen sie einen Schreckschussrevolver und Schmuck. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist ein Zusammenhang von beiden Taten anzunehmen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

