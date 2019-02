Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bahnhofsweg

Schulfenster aufgehebelt

Coesfeld (ots)

Unbekannte hebelten zwischen Mittwoch (13. Februar), 21.30 Uhr und Donnerstag (14. Februar), 7.30 Uhr ein Fenster der Profilschule am Bahnhofsweg in Ascheberg auf. In der Schule machten sich die Täter an einen Tresor zu schaffen, das Öffnen des Tresors gelang ihnen jedoch nicht. Ob aus der Schule etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen: 02591/7930

