POL-COE: Dülmen, Vollenstraße

Trickdieb stielt Bargeld - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein Trickdieb hatte es am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf das Bargeld eines 64-jährigen Dülmeners abgesehen. Er sprach den Mann vor dem Krankenhaus an und bat ihn darum Geld zu wechseln. Dabei gelang es dem Dieb 60 Euro aus dem Portemonnaie des Mannes zu stehlen. Er soll ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß und schlank gewesen sein. Seine Harre waren kurz und dunkel und er sprach mit akzentfreier deutscher Sprache. Personen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

