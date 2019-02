Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Beerlager Straße, Autofahrer landet betrunken im Straßengraben

Coesfeld (ots)

Am 09.02.19, 05:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Coesfeld die Landstraße 506 in Fahrtrichtung Billerbeck. Im Verlauf seiner Autofahrt kam der Coesfelder mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell