Coesfeld (ots) - Eine Zeugin beobachtete am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr einen Autofahrer, der stark schwankte und eine verwaschene Aussprache hatte. Nachdem die Zeugin ihn angesprochen hatte, entfernte der Mann sich einige Meter mit seinem Auto, blieb dann jedoch stehen und im Auto sitzen. Die Zeugin meldete ihre Beobachtungen der Polizei, da sie nicht ausschließend konnte, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte. Beim Eintreffen der Polizisten trafen diese den Mann im Auto sitzend an. In seiner Atemluft konnten sie Alkoholgeruch feststellen. Er gab zu, mit dem Auto gefahren zu sein und sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu befinden. Der 51-jährige Münsteraner wurde zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell