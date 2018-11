POL-COE: Coesfeld, Raiffeisenstraße/ Einbruch in Firmengebäude

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (30. November) in ein Firmengebäude an der Raiffeisenstraße in Coesfeld eingebrochen. Die Täter hatten eine Nebeneingangstür aufgehebelt und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft, das von zwei Firmen genutzt wird. Entwendet wurden Kaffeeautomaten und größere Mengen Kaffee sowie Pflegeprodukte. Außerdem brachen die Täter einen Tresor auf und stahlen daraus einen Schlüssel für einen Firmen-Lkw, mit dem sie anschließend flüchteten. Der Lkw wurde in den frühen Morgenstunden auf einem Pendlerparkplatz an der A31 in Gescher aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

