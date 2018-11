POL-COE: Nordkirchen, Parkstraße, Schloßstraße/ Fünf Autos beschädigt

Coesfeld (ots) - In der vergangenen Woche, wahrscheinlich in der Nacht von Donnerstag, 15.11.2018 auf Freitag, 16.11.2018 beschädigten Unbekannte insgesamt fünf Autos von überwiegend Studierenden der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen. Die Täter zerstachen Reifen, zerkratzten die Karosserien, traten Außenspiegel ab oder stopften Erdreich in die Auspuffanlagen. Der Sachschaden dürfte insgesamt die 10.000-Euro-Grenze überschritten haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell