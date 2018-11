POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Anni-Siepe-Straße/ Kellerbrand

Coesfeld (ots) - Vermutlich durch den technischen Defekt an einem Fernseher, kam es am Montag, 19.11.2018 um 00.04 Uhr zu einem Kellerbrand an der Anni-Siepe-Straße in Seppenrade. Das gesamte Inventar des Raumes wurde brandbeschädigt; Gebäudeschaden entstand nicht.

