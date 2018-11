POL-COE: Nottuln, Senden/ Ohne Versicherungsschutz im Audi unterwegs

Coesfeld (ots) - Gleich zwei Mal fiel ein 73-jähriger Nottulner am Wochenende wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz auf. Am Freitagnachmittag war er mit seinem Audi auf der B 525 in Nottuln unterwegs. Polizisten stoppten die Fahrt und erstatteten Anzeige. Am Sonntagmorgen wurde eine Polizeistreife in Senden an der Kanalstraße auf den Wagen des Mannes aufmerksam. Er hatte selbst gebastelte Plaketten auf das entsiegelte Nummernschild aufgebracht und das Kennzeichen mit schwarzen Klebestreifen verändert. Eine zweite Anzeige war die Folge und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Münster stellten die Polizisten das Auto sicher. Da der wohnungslose Mann in seinem Audi schlief, gab ihm die Gemeinde Senden Obdach.

