Coesfeld (ots) - Graffitisprayer haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dülmen ihr Unwesen getrieben. Insgesamt wurden sechs Autos, die Eingangstür zum Pfarrheim sowie mehrere Flächen an der Kardinal-Von-Galen-Schule besprüht. Dabei verwendeten die unbekannten Täter in allen Fällen eine auffällig pinke Farbe. In mehreren Fällen sprühten die Täter umgedrehte Hakenkreuze, so dass die Ermittlungen von der Polizei in Münster geführt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

