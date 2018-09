POL-COE: Coesfeld, Hohes Feld, Vikarien-Diek, Am Stockkamp/ Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Coesfeld (ots) - Vermutlich in der Nacht von Dienstag (11. September) auf Mittwoch sind in Coesfeld drei abgestellte Firmenfahrzeuge geöffnet worden. Die Täter erbeuteteten hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Abgestellt waren die Fahrzeuge am Vikarien-Diek, Am Stockkamp sowie an der Straße Hohes Feld. In den drei Fällen waren die Firmenwagen am Dienstagabend abgestellt worden. Am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr wurde das Fehlen der Werkzeuge festgestellt. Aufbruchspuren waren an den Wagen nicht zu erkennen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Coesfelder Polizei zu melden: 02541/140

