POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/ Mehrere Tausend Besucher beim Tag der offenen Tür der Polizei

Coesfeld (ots) - Diensthunde in Aktion, große Sprünge der Landesturnriege und jede Menge Informationen über die Arbeit der Polizei - beim Tag der offenen Tür der Kreispolizeibehörde Coesfeld am Sonntag (9. September) gab es ein abwechslungsreiches Programm. Mehrere Tausend Besucher ließen sich das nicht entgehen. Die Kreispolizeibehörden im Land feiern in diesem Jahr ihr 65-jähriges Bestehen. Viele Besucher nutzten die Chance, die frisch renovierte Wache sowie die Gewahrsamszellen zu besichtigen. Es herrschte Hochbetrieb in der Wache sowie an den Informations- und Aktionsständen. Einbruchschutzexperten informierten, ebenso der Einstellungsberater. Es gab Vorträge über Spurensicherung und Verkehrsunfallaufnahme. Rund 650 Kinder ließen sich zur Erinnerung auf einem Polizeimotorrad fotografieren.

