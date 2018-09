POL-COE: Ascheberg, Dieningholt, versuchter Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 01.09.2018 (Sa), 19:00 bis 06.09.2018, 09:30 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise die geschlossene aber nicht verschlossene Hauseingangstür eines freistehenden Einfamilienhauses. Im Anschluss daran wurde seitens der unbekannten Täter versucht, die im Erdgeschoß befindliche Wohnungstür (verschlossen) gewaltsam zu öffnen. Dieses Vorhaben misslang jedoch. Es wurde nichts entwendet, der Sachschaden am verbogenen Türblech wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen, Telefon 02591-7930

