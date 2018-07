Coesfeld (ots) - Eine 41-jährige Frau aus Bergisch Gladbach beabsichtigte von der B 58 auf eine Zufahrt einzubiegen. Hierzu hielt sie verkehrsbedingt an. Ein hinter ihr fahrender Mann aus Selm hielt sein Auto ebenfalls an. Der dahinter befindliche Autofahrer aus Lüdinghausen bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto des Selmers auf. Dieses schob er noch auf das Auto der Bergisch Gladbacherin. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15500 Euro. Die Frau aus Bergisch Gladbach und der Lüdinghauser wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

