POL-COE: Nottuln, Nurmi-Straße, Grauten Ihl/ Zwei Navy-Diebstähle aus VW Tiguan

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend, 03.05.2018 bis Freitagmorgen, 04.05.2018 stahlen Unbekannte aus zwei auf der Nurmi-Straße und im Grauten Ihl in Nottuln geparkten VW Tiguan die fest eingebauten Navigationssysteme. Da an den Türen der Autos keine Aufbruchschäden festzustellen waren, liegt hier möglicherweise die Nutzung einer Keyless-Reichweitenverlängerung vor. Dabei aktivieren die Täter den im Haus liegenden Wagenschlüssel mit einem technischen Gerät, so dass der Schlüssel das Impulssignal zum Öffnen des Autos sendet. Dieses Signal leitet die "Tätertechnik" an den Wagen weiter, der dann die Türen entriegelt. Abhilfe schafft in solchen Fällen die Aufbewahrung des "Keyless-Schlüssels" in einer abgeschirmten Metalldose oder aber im abgelegeneren Bereich des Hauses, beispielsweise im Obergeschoss. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

