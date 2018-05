Coesfeld (ots) - " Genau mein Fall" - dieses Motto sollte man kennen, wenn man sich für den Polizeiberuf interessiert. Am 01.06.18 beginnt die Bewerbungsfrist für den Einstieg in das duale Studium zur Ausbildung für den Polizeiberuf für das Jahr 2019. Hierzu findet am 08.05.18, ab 13.30 Uhr, ein Info-Tag mit unserem Einstellungsberater Thomas Meyer im BIZ Coesfeld statt. Weiterhin besteht für Interessierte und ihre Angehörigen die Möglichkeit sich am 30.05.18, ab 18 Uhr, in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Coesfeld, Daruper Straße 7, 48653 Coesfeld, über das duale Studium der Polizei zu informieren. Hier wird um eine Anmeldung unter Email: Personalwerbung.coesfeld@polizei.nrw.de gebeten.

