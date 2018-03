Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 28.02.18, im Mittag, erhielt ein 77-jähriger Havixbecker einen angeblichen Anruf der Fa. Microsoft. Der Anrufer gab an, dass er Probleme am Computer des Havixbeckers festgestellt habe. Er bot ihm an, seinen Vertrag zu verlängern, da seine Lizenz abgelaufen sei. Nach der Verlängerung würde das Problem per Fernwartung behoben werden. Der Havixbecker ließ sich auf das Angebot ein und überwies während des Telefonats per Onlinebanking die vereinbarte Summe. Am nächsten Tag stellte er fest, dass von seinem Konto nicht der vereinbarte Betrag, sondern ein wesentlich höherer Betrag abgebucht wurde. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Fa. Microsoft niemals zu Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen wird, wenn Sie nicht zuvor eigeninitiativ tätig wurden. Sollten Sie Anrufe dieser Art bekommen, dann legen Sie einfach auf. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Rufnummer des Anrufers. Installieren Sie keine Software, die Ihnen genannt wird. Falls Sie mehrfach ungewollte Anrufe bekommen, so können Sie diese Rufnummer ggf. über ihre Telefonanlage sperren. Informieren Sie über Notruf die Polizei oder erstatten Sie eine Anzeige, falls sie tatsächlich betrogen wurden. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter der Internetseite: https://www.polizei-praevention.de/home.html

