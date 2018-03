POL-COE: Ascheberg-Herbern, Merschstraße/ Radfahrer übersehen -schwerverletzt

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 01.03.18, 17.05 Uhr befuhr eine 52-jährige PKW-Fahrerin aus Ascheberg die Lindenstraße aus Richtung Rankenstraße in Richtung Merschstraße (L 671) und beabsichtigte in diese Richtung Bernhardstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie einen 48-jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, ebenfalls aus Ascheberg, der die Merschstraße aus Richtung Bernhardstraße befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, wobei sich der Radfahrer schwer verletzte. Er wurde mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Werne verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe vom 100 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell