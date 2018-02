Coesfeld (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter im Bereich Darfelder Weg/Osterwicker Straße, in bislang fünf bekannten Fällen, Autos. Es wurden insgesamt vier Anzeigen erstattet, weil die Reifen der Autos beschädigt wurden. In einem Fall beschädigten die unbekannten Täter, vermutlich mittels eines Feuerzeuges, die Plastikverkleidung eines Außenspiegels. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell