Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 27.02.18, zwischen 02.30 und 02.50 Uhr, warfen unbekannte Täter mit zwei Gullideckeln die Scheibe zu einer Änderungsschneiderei ein. Sie betraten das Geschäft und stahlen aus einer Kasse einen geringen Betrag an Wechselgeld. Zeugen werden sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

