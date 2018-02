Coesfeld (ots) - Nachtragsmeldung:

Die Untersuchungen zur Flüssigkeit durch das LKA NRW sind abgeschlossen. Bei der Flüssigkeit handelt es sich um sogenanntes "Pfefferspray". Pfefferspray ist als Tierabwehrspray frei verkäuflich. Die Suche nach den Tätern dauert an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

Ursprungsmeldung:Auftrag Nr. 3231635

Coesfeld, Schlosspark / Bücherschrank im Schlosspark verunreinigt, Passantin wurde durch Flüssigkeit verletzt - Zeugen gesucht

Coesfeld - Gemeinsame Pressemeldung der Stadt und der Kreispolizeibehörde Coesfeld: Böse Überraschung gestern Abend (20.02.18) am öffentlichen Bücherschrank im Coesfelder Schlosspark: Eine Passantin, die gegen 21.30 Uhr Bücher in den Schrank stellen wollte, verletzte sich nach dem Öffnen des Schrankes, als sie in Kontakt mit einer Flüssigkeit kam, die offenbar im Innenraum versprüht worden war. Nachdem sie mit der Substanz in Berührung gekommen war, kam es zu Hautreizungen im Gesicht und am Auge. Die Frau musste sich im benachbarten Krankenhaus ärztlich behandeln lassen. Beigeordneter Dr. Thomas Robers: "Wir sind bestürzt darüber, dass der Bücherschrank, den das Coesfelder Seniorennetzwerk mit viel ehrenamtlichem Engagement betreibt, nun schon zum wiederholten Mal beschädigt worden ist und dass sich der Vandalismus jetzt sogar gegen Menschen richtete." Die Kriminalpolizei hat den Bücherschrank abgesperrt und ermittelt weiter. Heute Vormittag fanden Passanten dann zahlreiche Bücher, die in der Berkel schwammen und vermutlich aus dem Bücherschrank herausgenommen und im Park verteilt worden waren. Die Stadt hat Strafanzeige erstattet und steht im engen Kontakt mit der Polizei. Dr. Thomas Robers: "Wir bitten dringend um Hinweise aus der Bevölkerung: Wenn Sie gestern im Schlosspark oder am Bücherschrank jemanden beobachtet haben, der sich auffällig verhielt, große Mengen Bücher entnommen hat oder am Schrank hantierte, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache in Coesfeld, Tel. (02541) 140." Die Stadt hat sich entschlossen, eine Belohnung von 300 Euro auszusetzen für Hinweise, die zur Ergreifung der Schadensverursacher führen. Seit der Neueröffnung des Schlossparks ist es bereits zu mehreren Anzeigen wegen Sachbeschädigungen am Bücherschrank gekommen. Seitens der Polizei wird der Park im Rahmen eines Präventionskonzeptes regelmäßig bestreift.

