POL-COE: Dülmen, Bahnhof/ Jugendlicher versprüht Reizgas

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 24.02.2018 gegen 20.15 Uhr versprühte ein Unbekannter Reizgas im Tunnel zu den Gleisen am Bahnhof in Dülmen. Eine Gruppe von 6 Teenagern (13 und 14 Jahre alt) aus Haltern und Dülmen erlitt leichte Verletzungen, als sie durch die Reizgaswolke gingen. Der Täter und eine weitere Gruppe Jugendlicher lachten die Verletzten dabei aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den Täter. Er ist ca. 16-18 Jahre alt und trug einen schwarz/weißen Windbreaker, eine schwarze Jogginghose mit rotem Streifen an der Seite und eine braun gemusterte Cappy der Marke "Gucci". Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

