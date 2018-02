POL-COE: Dülmen, Rödder/ Büroeinbruch in Maschinenbaufirma

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Freitag, 23.02.2018, 14.30 Uhr bis Samstag, 24.02.2018, 08.45 Uhr brachen Unbekannte eine Bürotür in einer Maschinenbaufirma in Rödder auf. Im Büro brachen sie einen Rollcontainer auf und stahlen eine Geldkassette. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell