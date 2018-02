POL-COE: Senden L844/ K23 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots) - Eine 18jährige Lüdinghauserin und eine 78jährige Drensteinfurterin befuhren am heutigen Sonntag, 25.02.2018, gegen 16:30 Uhr, hintereinander die L 844 aus Richtung Senden kommend, in Richtung Ottmarsbocholt. In Höhe der K 23 (Dorfbauerschaft) wollte die Lüdinghauserin nach links in die K 23 abbiegen, um zur Reitanlage des RV Senden zu fahren. Hier musste sie aber auf der L 844 anhalten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Den stehenden Pkw der Lüdinghauserin erkannte die Drensteinfurterin zu spät und fuhr fast ungebremst auf den stehenden Pkw auf. Die Lüdinghauserin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Mit einem RTW wurde sie in das Clemens Hospital nach Münster verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

