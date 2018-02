POL-COE: Wohnungsbrand in Coesfeld

Coesfeld (ots) - Am 25.02.2018, um 20:03 Uhr, kam es in Coesfeld, Letter Str. 13, zu einem Wohnungsbrand. Die Bewohner des betreffenden Mehrfamilienhauses, in dem 7 Personen verzeichnet sind, mussten während der Löscharbeiten ihre Wohnungen zunächst verlassen, konnten nach Beendigung der Löscharbeiten jedoch zeitnah in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde durch den Brand leicht verletzt, eine Bewohnerin zur Kontrolle dem Krankenhaus in Coesfeld zugeführt. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Die Ermittlungen dauern an.

