POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Münsterstraße/ Kradfahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 24.02.18, um 17.00 Uhr, befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Gescher die L 551 aus Richtung Buldern in Fahrtrichtung Münster. Hinter ihm fuhr ein männlicher Krad-Fahrer in gleicher Richtung. Kurz vor Ortsausgang Appelhülsen beabsichtigte der Gescheraner nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah er den Kradfahrer, der sich im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Krad samt Fahrer gegen einen Zaun geschleudert wurden. Während sich die Polizei noch auf der Anfahrt befand, flüchtete der Kradfahrer zu Fuß in Richtung Ortskern Appelhülsen. Die schwarze Sturmhaube nahm der leicht verletzte Krad-Fahrer die ganze Zeit über nicht ab. Er konnte wie folgt beschrieben werden: 18 Jahre, 185 cm, schwarze Lacke, graue Motorradhose. An dem Krad befand sich kein Kennzeichen.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung fanden die Beamten auf dem Parkplatzgelände des Restaurants "Klingels Esszimmer", Münsterstr. 61, einen grauen Motorradhelm samt Sturmhaube vor. Das Krad wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.400 EUR. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Dülmen entgegen, Telefon 02594-7930.

