POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Brink/ Täter flüchtete mit silbernen Golf von der Unfallstelle -Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018, gegen 17.07 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Höhe Hausnr. 8 mit seinem PKW die linke hintere Seite des silbernen Mercedes vom Geschädigten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Nach Aussagen eines Zeugen soll es sich um einen jungen männlichen Fahrer handeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Dülmen entgegen, Telefon 02594-7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell