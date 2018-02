POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Einbruch in Pfarrhaus

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 24.02.18, zwischen 17.00 - 21.00 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mittels Backstein die Glasscheiben der Eingangs- und Kellertür ein. Anschließend betraten sie das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Sie entwendeten mehrere Getränkekisten im Wert von 40 EUR. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Telefon 02594-7930.

