POL-COE: Senden, Herrenstraße/ Täter entwendete Portemonnaie aus Handtasche

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 23.02.18, zwischen 12.45 - 13.15 Uhr suchte eine 69-jährige Lüdinghausenerin zunächst eine Apotheke und anschließend den DM-Markt auf. In dieser Zeit entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse aus der offenen Handtasche. Das Diebesgut belief sich auf 350 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Telefon 02591-7930.

