POL-COE: Dülmen, Königswall/ Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 23.02.18, zwischen 13.00 - 14.15 Uhr parkte eine 48-jährige PKW-Fahrerin aus Dülmen ihren weißen Opel Astra auf dem vorgesehen Parkstreifen in Höhe Hausnr. 8. Wieder zu Hause, bemerkte sie frische Unfallspuren im Bereich des Radkastens hinten links. Angaben zum Verursacher lagen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Dülmen entgegen, Telefon 02594-7930.

