POL-COE: Havixbeck, Herkentruper Straße/ Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 23.02.18, zwischen 17.00 - 21.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür des freistehenden Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke in jedem Stockwerk. Zum Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Telefon 02541-140.

