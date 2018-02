POL-COE: Coesfeld B525 - Alleinunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots) - Ein 25-jähriger Nottulner befuhr am 23.02.2018, gegen 23:20 Uhr, mit seinem Pkw die B525 aus Coesfeld kommend, in Fahrtrichtung Nottuln. Kurz vor einer Rechtskurve, vor dem Abzweig Richtung Kloster Gerleve, scherte der Pkw zum Überholen aus. Als er nach dem Ausscheren plötzlich Gegenverkehr wahrnahm, brach er den Überholvorgang ab und beabsichtigte wieder in seine Fahrspur einzuscheren. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Der Pkw überschlug sich und kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend, auf dem Radweg der B525, zum Stillstand.

Der Nottulner wurde leichtverletzt in das Krankenhaus nach Coesfeld verbracht. An seinem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

